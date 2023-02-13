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Александр Харламов: "Игорь Ларионов хочет добиться успеха с "Торпедо"

22 марта 2023 16:06  [76] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Генеральный директор ХК "Торпедо" Александр Харламов в интервью Матч ТВ рассказал о главном тренере Игоре Ларионове и прогрессе игроков в Нижнем Новгороде.

О том, как Игорь Ларионов попал в "Торпедо"

Однажды я его спросил: "Почему в клубе не хочешь поработать? Тебе это в принципе интересно?" Речь тогда о "Торпедо" не шла, просто поинтересовался. Через какое-то время Ларионов мне перезвонил: "Я бы попробовал". Это было приблизительно в феврале прошлого года. Никто никому ничего не обещал. После сезона мы вынесли кандидатуру на обсуждение. Губернатор лично пообщался с Ларионовым, вот так и договорились.

Уйдет ли Ларионов в другой клуб?

К тренеру уже подкатывали и не раз. Но Ларионов за этим не гонится. Он еще год назад мне сказал, что не хочет идти в большой клуб. У него есть понимание, что он стремится сделать в команде. Поэтому его не пугало, что у "Торпедо" чего-то не хватает.

Я его о всех проблемах честно предупредил, и Игорь ответил: "Ничего страшного". Плюс мы договорились, что Ларионов придет в Нижний со своим тренерским штабом. Он заранее знал, кто и что будет делать в команде. Все его игровые схемы были отработаны на уровне молодежной сборной. Кстати, и Роман Ротенберг (главный тренер СКА - прим.ред.) говорил, что они с Козыревым (тренер "Торпедо" - прим. ред.) эти же схемы в СКА внедряли.

Ларионова не пугало, что у нас в основном молодые игроки в составе. У него к делу правильный энхаэловский подход — если ты назвался профессионалом, то должен соответствовать этому уровню.

Игорь приехал в мае, посмотрел, ужаснулся. Потом собрал ребят и сказал, что после отпуска у них жира должно быть 10%, не больше. Все его услышали. С первых дней сборов началась тяжелая предсезонка. Ларионов не такой человек, чтобы бегать из клуба в клуб. Понятно, что сейчас он показал результат. Но Игорь даже не думает о переходе в другой клуб, потому что он самодостаточный человек. Наоборот, он говорит, что мы только в начале пути. Хочет добиться успеха с "Торпедо".

О желании игроков других клубов перейти в "Торпедо"

Многие игроки звонят. И лично Ларионову, и Козыреву. Но как их взять? Да и кто их отпустит при действующих контрактах? Хотя, когда у нас была проблема с тем, чтобы подняться над полом зарплат и избежать штрафа от КХЛ, мы за два дня переподписали ребят на следующие сезоны. Только Кручинин не подписал пока новый договор, да еще два-три человека. Алексей — опытный игрок, попросил перенести переговоры на время после окончания сезона.

Иногда лучше взять чуть поменьше, но остаться в команде и стать настоящим любимцем публики. Играть в хоккей долго, на своем месте. А не оказаться через два года в непонятной ситуации с риском закончить карьеру.

Сами мы в хоккейной "гонке вооружений" участвовать просто не можем. Да и цели такой нет. Молодежь растет, опытным игрокам не уступает. В наших же ребят тоже никто не верил. А теперь спрашивают: "Где вы этого взяли? А этот откуда? Как у вас Конюшков так здорово заиграл?" Я и сам смотрю на Богдана — он словно лет пять уже в КХЛ выступает.

Александр Харламов отметил, что максимальная зарплата в "Торпедо" составляет около 30 млн рублей в год. Большая часть контрактов рассчитана на 3-10 млн рублей.

С полным интервью можно ознакомиться по ссылке.

Также Александр Харламов рассказал, что нижегородцы одновременно подали 85 тысяч заявок на билеты на домашние матчи ХК "Торпедо" против СКА.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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