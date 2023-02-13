Судоходный канал создадут от Городца до Нижнего Новгорода
Систему постоплаты запустят на платных парковках Нижнего Новгорода
НГХМ стал музеем года по версии The Art Newspaper Russia
Аппараты по приёму вторсырья за вознаграждение в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
24 марта 2023 11:46  [107] Выставка фоторабот космонавта МКС откроется в Нижнем Новгороде 24 марта
23 марта 2023 13:18  [220] Выставка мастеров НХП и ремёсел открылась в Нижегородском художественном музее
22 марта 2023 11:38  [292] Ходченкова за рулем: одна против системы в криминальном триллере "Мёрзлая земля"
21 марта 2023 19:04  [654] Традиционная "Ночь театров" пройдёт в Нижегородской области 25 марта
20 марта 2023 15:04  [339] Гусь Максу не товарищ: завершились съемки спин-оффа комедийного сериала "Зёма 3" с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком
20 марта 2023 12:55  [436] Седьмой кинофестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде 7-13 июля
17 марта 2023 12:58  [612] Гастрономический фестиваль крымской кухни состоится в Нижнем Новгороде 18 марта
16 марта 2023 13:54  [551] Нижегородский театр "Комедiя" и московский театр им. Вахтангова подписали соглашение о сотрудничестве
16 марта 2023 11:16  [310] "Чебурашка" идет в гости: цифровая премьера кинохита в Wink состоится 16 марта
15 марта 2023 16:50  [429] Театральный фестиваль региональных коллективов стартовал в Нижегородской области
Культура и отдых

Выставка фоторабот космонавта МКС откроется в Нижнем Новгороде 24 марта

24 марта 2023 11:46  [107] Культура и отдых

В Нижнем Новгороде 24 марта откроется выставка фотографий российского космонавта Ивана Вагнера (0+). В экспозиции представлены снимки, сделанные из иллюминатора Международной Космической Станции.

Как сообщил городской депкультуры, выставка организована в преддверии Дня космонавтики "Роскосмосом", Нижегородским планетарием им. Г.М. Гречко и ТРЦ "Седьмое небо".

Открытие состоится в "Седьмом небе" в 17:00. На мероприятие приедет сам автор работ и проведёт экскурсию и автограф-сессию.

Специалисты планетария рассказали, что во время нахождения на борту МКС в 2020 году Иван Вагнер сделал множество фотографий, на которых запечатлены самые разные места на планете: острова Тихого океана, пустыни Африки, города Европы и России, вулканы Камчатки, солёные озера и многое другое.

Кроме этого, посетители выставки смогут увидеть снимки атмосферных явлений - например, серебристые облака и комету NEOWISE.

Напомним, в основном здании Нижегородского планетария в конца декабря стартовал капитальный ремонт, а образовательно-развлекательные мероприятия "переехали" в учебный планетарий НГПУ им. Минина в главном корпусе вуза.

СПРАВКА:

Иван Вагнер — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина". 123-й космонавт России (СССР) и 566-й космонавт мира. Совершил космический полёт в апреле-октябре 2020 года в качестве бортинженера экипажа "Союза МС-16" и бортинженера экипажа МКС по программе основных космических экспедиций МКС-62/63.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Космос Планетарий
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph