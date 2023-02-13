Выставка фоторабот космонавта МКС откроется в Нижнем Новгороде 24 марта Культура и отдых

В Нижнем Новгороде 24 марта откроется выставка фотографий российского космонавта Ивана Вагнера (0+). В экспозиции представлены снимки, сделанные из иллюминатора Международной Космической Станции.

Как сообщил городской депкультуры, выставка организована в преддверии Дня космонавтики "Роскосмосом", Нижегородским планетарием им. Г.М. Гречко и ТРЦ "Седьмое небо".

Открытие состоится в "Седьмом небе" в 17:00. На мероприятие приедет сам автор работ и проведёт экскурсию и автограф-сессию.

Специалисты планетария рассказали, что во время нахождения на борту МКС в 2020 году Иван Вагнер сделал множество фотографий, на которых запечатлены самые разные места на планете: острова Тихого океана, пустыни Африки, города Европы и России, вулканы Камчатки, солёные озера и многое другое.

Кроме этого, посетители выставки смогут увидеть снимки атмосферных явлений - например, серебристые облака и комету NEOWISE.

Напомним, в основном здании Нижегородского планетария в конца декабря стартовал капитальный ремонт, а образовательно-развлекательные мероприятия "переехали" в учебный планетарий НГПУ им. Минина в главном корпусе вуза.

СПРАВКА:

Иван Вагнер — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина". 123-й космонавт России (СССР) и 566-й космонавт мира. Совершил космический полёт в апреле-октябре 2020 года в качестве бортинженера экипажа "Союза МС-16" и бортинженера экипажа МКС по программе основных космических экспедиций МКС-62/63.