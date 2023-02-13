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Общество

Система постоплаты на парковках Нижнего Новгорода начнет работать с 29 марта

24 марта 2023 17:21  [57] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Система постоплаты на парковках Нижнего Новгорода начнет работать с 29 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, о введении этой системы на платных парковках открытого типа стало известно в начале марта.

Сегодня Юрий Шалабаев подписал соответствующее постановление. С 29 марта платить за парковку станет возможным до конца текущих суток. 

Сервис будет доступен в мобильном приложении "Парковки в Нижнем Новгороде" и на сайте parkovkinn.ru.

Ранее Дума Нижнего Новгорода запретила закрывать номера автомобилей на платных парковках.

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Теги:
Парковки
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