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Система постоплаты на парковках Нижнего Новгорода начнет работать с 29 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Напомним, о введении этой системы на платных парковках открытого типа стало известно в начале марта.
Сегодня Юрий Шалабаев подписал соответствующее постановление. С 29 марта платить за парковку станет возможным до конца текущих суток.
Сервис будет доступен в мобильном приложении "Парковки в Нижнем Новгороде" и на сайте parkovkinn.ru.
Ранее Дума Нижнего Новгорода запретила закрывать номера автомобилей на платных парковках.
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