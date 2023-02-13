Подземный пешеходный переход у Московского вокзала в Нижнем Новгороде отремонтируют за 28 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода,архив

Подземный пешеходный переход у Московского вокзала в Нижнем Новгороде отремонтируют за 28 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, ремонт перехода пройдет с двух сторон: со стороны площади Революции, где работы оценены в 13,7 млн рублей, и со стороны улицы Гордеевской за 14,2 млн рублей.

Исполнитель должен демонтировать старые перекрытия и лестницы, устроить пандусы, провести общестроительные работы, оборудовать отмосток и обновить освещение в переходе.

Подрядчиков определят 13 и 14 апреля, а работы должны завершиться до 10 августа.

Напомним, камеры видеонаблюдения появятся в подземных переходах у Московского вокзала Нижнего Новгорода в 2023 году.

Также ранее сообщалось, что подземный пешеходный переход у Дворца спорта "Нагорный" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 25 млн рублей.