КПРФ предлагает назвать сквер на Бекетова Нижнего Новгорода в честь Сталинградской битвы Общество

Фото с сайта НРО КПРФ

НРО КПРФ предлагает назвать сквер на пересечении улиц Бекетова и Нартова Нижнего Новгорода в честь Сталинградской битвы, сообщается на сайте регионального отделения партии.

В сообщении говорится, что уже сегодня 29 марта комитет по увековечению исторической памяти при Думе Нижнего Новгорода определится с территорией, которая будет названа в честь Сталинградской битвы.

Напомним, что в феврале текущего года НРО КПРФ внесло три варианта территорий в Нижнем Новгороде, которые могли бы быть названы в честь 80-летия Победы Красной Армии над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом. Члены комитета поддержали инициативу нижегородских коммунистов, назначив рассмотрение данного вопроса на конец марта.

Как отметил руководитель НРО КПРФ, зампред Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Егоров, согласно данным недавнего опроса жителей города, 75% нижегородцев поддержали присвоение одному из скверов Нижнего Новгорода имени в честь Сталинградской битвы, поставив свои подпили под обращением к руководству областного центра. Он также напомнил, что почти 1,5 тысячи жителей города вышли на митинг, чтобы поддержать данную инициативу коммунистов и увековечить память о подвиге Советского народа в топонимии города.

Владислав Егоров выразил уверенность, что "историческое решение будет принято". "Его значение в современной политической ситуации, когда, как и 80 лет назад наш народ борется с нацизмом за свободу и независимость нашей Родины, трудно переоценить", - добавил руководитель НРО КПРФ.

Отметим, что НРО КПРФ проанализировало обсуждаемые ранее территории, которые могли бы носить имя Сталинградской битвы, и пришло к выводу, что наиболее подходящий вариант – сквер на пересечении улиц Бекетова и Нартова. Именно его на заседании 29 марта и будет предложен Владиславом Егоровым, как итоговый. В свою очередь он выразил также сожаление, что в настоящее время мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, находится "в неудовлетворительном состоянии", и выразил уверенность, что решение о новом его названии побудит привести мемориал в порядок.

В заключение он добавил, что НРО КПРФ планирует в ближайшее время провести ряд патриотических мероприятий и весенних субботников в сквере, а также добиваться надлежащего ремонта памятника.

Ранее сообщалось, что КПРФ предлагала переименовать сквер Победы в Канавинском районе в Сталинградский.

На заседании Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев поддержал инициативу, отметив значительный вклад Горьковской области в победу в Сталинградской битве. Множество горьковчан участвовали и в восстановлении города после войны.

"Считаем, что дальнейшее откладывание данного вопроса недопустимо. Сталинград - родина нашей Победы, живая память о подвиге советского народа-героя. Эту память обязательно нужно сохранить", - подчеркнул депутат.

Напомним, 23 января в Нижнем Новгороде прошел митинг в поддержку увековечивания памяти Сталинградской битвы.