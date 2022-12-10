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Общество

Нижегородской области в 2023 году будет выделено более 640 млн рублей на развитие туризма

12 декабря 2022 17:18  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородской области в 2023 году будет выделено более 640 млн рублей на развитие туризма. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, средства из федерального бюджета будут направлены в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Как отметил Глеб Никитин, для того, чтобы туристы захотели вернуться в Нижегородскую область, нужны постоянные улучшения и движение вперед.

Около 350 млн рублей из этих средств будет направлено на внедрение туристского кода в Нижнем Новгороде и Городце. На эти средства обновят туристскую навигацию, вывески и рекламные конструкции. Также будет обновлена подсветка зданий, оборудованы смотровые площадки.

Также более 250 млн рублей будет выделено на грантовую поддержку туристический проектов, среди которых создание пляжей, туристических маршрутов, закупка оборудования, функционирование бассейнов и другое.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург планируют создать новые совместные туристические проекты.

Также напомним, что Нижегородская область победила в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards.

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Теги:
Нацпроект Туризм
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