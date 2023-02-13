Запуск фейерверков высотой более 50 метров в Нижнем Новгороде потребует согласования Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Запуск фейерверков высотой более 50 метров в Нижнем Новгороде потребует согласования. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Согласно информации, такая мера вводится на основании протеста Нижегородской транспортной прокуратуры дя обеспечения безопасности людей при проведении массовых мероприятиях.

Теперь для проведения салютов и фейерверков высотой более 50 метров, а также в границах проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность вне зависимости от высоты салютов, организаторы должны предоставить разрешение Московского зонального центра Единой системы организации воздушного движения.

Напомним, запуск беспилотников запрещен в Нижегородской области с 31 октября 2022 года.