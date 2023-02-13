Минград выдал разрешение на разработку проекта дублера улицы Родионова в Нижнем Новгороде

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Минград Нижегородской области выдал разрешение на разработку проекта дублера улицы Родионова в Нижнем Новгороде. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.
Согласно информации, администрация Нижнего Новгорода получила разрешение на подготовку документации по планировке и межевания территории от улицы Горького до улицы Бринского вдоль реки Кова.
На этом участке планируется построить дублер улицы Родионова.
Проект планировки территории должен быть предоставлен в Минград до 29 марта 2024 года.
Ранее сообщалось, что проект строительства дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде будет скорректирован.
Также напомним, что концессионное соглашение о строительстве дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется заключить до конца 2023 года.
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