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Общество

Минград выдал разрешение на разработку проекта дублера улицы Родионова в Нижнем Новгороде

03 апреля 2023 12:05  [189] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минград Нижегородской области выдал разрешение на разработку проекта дублера улицы Родионова в Нижнем Новгороде. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

Согласно информации, администрация Нижнего Новгорода получила разрешение на подготовку документации по планировке и межевания территории от улицы Горького до улицы Бринского вдоль реки Кова.

На этом участке планируется построить дублер улицы Родионова.

Проект планировки территории должен быть предоставлен в Минград до 29 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что проект строительства дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде будет скорректирован.

Также напомним, что концессионное соглашение о строительстве дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется заключить до конца 2023 года.

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Теги:
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