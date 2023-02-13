Проект строительства дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде будет скорректирован Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект строительства дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде будет скорректирован. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".

Напомним, ведомству было поручено разработать проект планировки и межевания территории, расположенной по ул. Баумана и ул. Героя Попова на участке от Молитовского до Мызинского моста в Ленинском районе до 25 марта 2023 года.

Согласно информации, сейчас на строительство участка дублера от улицы Советской до Молитовского моста подготавливается техническое задание на проектирование.

Проектно-сметная документация на участок от Молитовского до Мызинского моста будут скорректирована в связи с необходимостью актуализации инженерных изысканий, обновлению технических условий собственников инженерных сетей, попадающих в зону строительства.

По данным на 2021 год, строительство дублера пр. Ленина в Нижнем Новгороде оценивалось в 8,4 млрд рублей.

Напомним, что дублер проспекта Ленина может быть построен до 2030 года.

Ранее сообщалось, что концессионное соглашение о строительстве дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется заключить до конца 2023 года.