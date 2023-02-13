Концессионное соглашение о строительстве дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется заключить до конца 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Концессионное соглашение о строительстве дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется заключить до конца 2023 года. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Согласно информации, первая очередь дублера уже спроектирована, ведется разработка проектов 2, 3 и 4 очереди.

Заключение концессионного соглашения запланировано на III - IV квартал текущего года, после чего начнется строительство новой дороги.

По словам Сергея Морозова, новая магистраль станет новой транспортной артерией мегаполиса и даст стимул для развития новых территорий. В перспективе в зоне дублера будет создано более 5 тысяч новых рабочих мест, а также 7,7 млн кв. м территории под жилищное строительство.

Общая протяженность новой дороги составит 16,1 км. Для реализации проекта планируется привлечь 17,8 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита.

Напомним, в ноябре 2022 года с концессионной инициативой о строительстве дублера выступило ООО "Концессионная строительная компания №11".

Дублер Гагарина предусматривает четыре очереди с мостовым переходом. По плану он должен объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь ул.Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок. По оценке 2020 года, стоимость строительства составляла 47 млрд рублей.