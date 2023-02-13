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Спорт

Нападающий Алексей Кручинин подписал новый контракт с ХК "Торпедо"

03 апреля 2023 12:57  [62] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Нападающий Алексей Кручинин подписал новый контракт с ХК "Торпедо". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, новое соглашение рассчитано на один сезон.

Алексей Кручинин пришел в "Торпедо" летом 2022 года, изначально подписав просмотровый контракт. В августе с нападающим был заключен полноценный контракт. 

Алексей Кручинин набрал в регулярном чемпионате КХЛ 2022/2023 52 очка по системе "гол+пас" - второй показатель в "Торпедо", первый по ассистам (37 передач).

"Ещё пошумим для наших болельщиков!" - написал Глеб Никитин.

Отметим, что контракт с лучшим бомбардиром "Торпедо" Николаем Коваленко (54 очка в регулярке) действует до 30 апреля 2024 года.

Напомним, нижегородский клуб в сезоне 2022/2023 впервые с 2016 года прошел 1/4 финала Западной конференции КХЛ, выиграв в серии с московским "Динамо" со счетом 4:2 (1:3; 5:2, 0:3, 5:4; 4:3; 2:1).

В 1/2 финала "Торпедо" проиграло СКА из Санкт-Петербурга со счетом в серии 0:4.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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