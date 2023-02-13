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Общество

Директора компании-застройщика ЖК "Окский берег" осудят по делу о мошенничестве

03 апреля 2023 18:56  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директора компании-застройщика ЖК "Окский берег" осудят по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, в период с августа 2015 года по декабрь 2018 года Калра Сатиш являлся гендиректором "Капстройинвест" и ЭкоГрад", которые выступали застройщиками 23 домов в ЖК "Окский берег".

В это время обвиняемый в целях получения выгода для подконтрольного ООО "Эко-Дом" использовал средства, поступавшие на счета компаний-застройщиков, на цели, не связанные с работами в ЖК "Окский берег".

Ущерб был причинен более 690 участникам договоров долевого строительства на общую сумму более 1,3 млрд рублей.

Также в 2018 году Калра Сатиш не имея законных оснований распоряжаться правом собственности на земельный участок площадью более 1,4 тыс. кв. м заключил с ООО "Топ-Сервис" договор купли-продажи будущей недвижимости. При этом он не намеревался исполнять договорные обязательства и фактически не имел возможности для этого. Таким образом, обвиняемый обманным путем получил 1,2 млн рублей.

Кроме того, в период с сентября 2016 года по октябрь 2018 года Калра Сатиш указал бухгалтеру ООО "ЭкоГрад" выдать ему более 117 млн рублей. Средства бывший гендиректор присвоил, не представив отчетные документы о правомерности их расходования.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 201 ч. 2 УК РФ (злоупотребление полномочиями....), 159 ч. 5 УК РФ (мошенничество, путем злоупотребления доверием...) и 160 ч. 4 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). 

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, "Капстройинвест признан банкротом в середине июля 2019 года, ООО "Экоград" является банкротом с 29 июля того же года.

Ранее сообщалось, что Фонд развития территорий планирует взыскать более 3,2 млрд рублей с застройщиков нижегородского ЖК "Окский берег".

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Теги:
Мошенничество Строительство
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