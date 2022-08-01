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Фонд развития территорий планирует взыскать более 3,2 млрд рублей с застройщиков нижегородского ЖК "Окский берег". Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Согласно информации, Фонд развития территорий признан гражданским истцом в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства застройщиков ООО "Капстройинвест" и ООО "Эко-Град". Размер исковых требований по указанному делу составляет более 3,2 млрд рублей.
Напомним, "Капстройинвест признан банкротом в середине июля 2019 года, ООО "Экоград" является банкротом с 29 июля того же года.
Как установило следствие, деньги дольщиков использовались не по целевому назначению, дома не были достроены, а обязательства перед гражданами не выполнены.
В конце декабря 2019 года стало известно, что ЖК "Окский берег" решили не достраивать, а обманутым дольщикам выплатят компенсации. На данный момент 2 406 из 2 410 граждан получили возмещение.
Ранее Архсовет согласовал концепцию достройки ЖК "Окский берег". Проблемные дома в жилом комплексе планируется достроить или выставить на торги.
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