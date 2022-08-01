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Общество

Фонд развития территорий планирует взыскать более 3,2 млрд рублей с застройщиков нижегородского ЖК "Окский берег"

19 августа 2022 13:16  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фонд развития территорий планирует взыскать более 3,2 млрд рублей с застройщиков нижегородского ЖК "Окский берег". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Согласно информации, Фонд развития территорий признан гражданским истцом в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства застройщиков ООО "Капстройинвест" и ООО "Эко-Град". Размер исковых требований по указанному делу составляет более 3,2 млрд рублей.

Напомним, "Капстройинвест признан банкротом в середине июля 2019 года, ООО "Экоград" является банкротом с 29 июля того же года.

Как установило следствие, деньги дольщиков использовались не по целевому назначению, дома не были достроены, а обязательства перед гражданами не выполнены. 

В конце декабря 2019 года стало известно, что ЖК "Окский берег" решили не достраивать, а обманутым дольщикам выплатят компенсации. На данный момент 2 406 из 2 410 граждан получили возмещение.

Ранее Архсовет согласовал концепцию достройки ЖК "Окский берег". Проблемные дома в жилом комплексе планируется достроить или выставить на торги.

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Теги:
Долгострои
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