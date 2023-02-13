Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге качества городской среды

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Минстрой России представил индекс качества городской среды, составленный по итогам 2022 года. В нем отображены данные по 1 117 городам.
Согласно информации, благоприятными для проживания были признаны 603 города, что на 113 городов больше, чем в 2021 году.
Индекс составлялся с учетом 36 различных показателей, характеризующих городские пространства: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.
Так, в первой тройке рейтинга расположились Москва (299 баллов), Санкт-Петербург (264) и Казань (216). А Нижний Новгород занял четвертое место, набрав 214 баллов.
Отметим, что каждый город по всем показателям может набрать максимум 360 баллов.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по качеству жизни в России.
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