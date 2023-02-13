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Общество

Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге качества городской среды

04 апреля 2023 11:43  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минстрой России представил индекс качества городской среды, составленный по итогам 2022 года. В нем отображены данные по 1 117 городам.

Согласно информации, благоприятными для проживания были признаны 603 города, что на 113 городов больше, чем в 2021 году.

Индекс составлялся с учетом 36 различных показателей, характеризующих городские пространства:  безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Так, в первой тройке рейтинга расположились Москва (299 баллов), Санкт-Петербург (264) и Казань (216). А Нижний Новгород занял четвертое место, набрав 214 баллов.

Отметим, что каждый город по всем показателям может набрать максимум 360 баллов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по качеству жизни в России.

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