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Почти 120 тысяч нижегородцев уже проголосовали за проекты благоустройства в рамках проекта "Вам решать!"

04 апреля 2023 12:48  [94] Общество

Почти 120 тысяч нижегородцев уже проголосовали за проекты благоустройства в рамках проекта "Вам решать!". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, в Нижегородской области 6 марта стартовало голосование за объекты, выдвинутые инициативными жителями в рамках проекта "Вам решать!". Принять участие в голосовании можно до 7 апреля, а подведение итогов состоится до 1 мая. В 2023 году финансирование проекта значительно увеличено и составляет уже 1,2 млрд рублей.

Отдать свой голос можно на сайте Golosza.ru. Для голосования необходима авторизация через портал "Госуслуги" или с помощью SMS.

Юрий Шалабаев отметил, что в 2022 году за все время голосования в рамках проекта свой голос оставили 70 тысяч нижегородцев.

После того, как в мае станет известен список победивших проектов, будут определены подрядчики, которые и выполнят благоустройство.

"Призываю всех, кто так активно голосовал, также следить и за работами. Помощь и замечания жителей, для которых все и делается, очень важны", - написал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород получит 180 млн рублей на реализацию проектов "Вам решать!" в 2023 году.

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Теги:
Благоустройство Вам решать!
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