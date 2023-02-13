Расписание нескольких поездов из Нижнего Новгорода будет изменено с 10 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Расписание нескольких поездов из Нижнего Новгорода будет изменено с 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, корректировка связана с ремонтом 16 километров железнодорожных путей во Владимирской области.

Так, в период с 10 по 20 апреля расписание изменится у скоростного поезда "Ласточка" и поезда №35/36, следующих из Нижнего Новгорода в Москву, а также у поездов, курсирующих из столицы Приволжья в Адлер, Кисловодск и Санкт-Петербург.

За актуальным расписанием можно следить на официальном сайте РЖД.

Ранее сообщалось, что поезд Нижний Новгород - Иваново планируется запустить в 2023 году.