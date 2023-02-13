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Общество

Жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать за 30 территорий для благоустройства в 2024 году

04 апреля 2023 17:05  [105] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать за 30 территорий для благоустройства в 2024 году в рамках федерального проекта ФКГС нацпроекта "Жилье и городская среда". Информация об этом размещена сайте администрации города.

Согласно информации, рейтинговое голосование продлится с 15 апреля по 31 мая на сайте golosza.ru.

Благоустроены будут территории в районах города, набравшие наибольшее количество голосов местных жителей. При их равенстве приоритет будет отдан пространству, которое в соответствии с муниципальной программой подлежит благоустройству или окончанию благоустройства раньше.

В этом году на голосование предложены 30 общественных пространств.

Напомним, в 2022 году в голосовании приняли участие 216 844 жителей Нижегородской области. Они выбрали 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Кроме того, в Нижегородской области 6 марта стартовало голосование за объекты, выдвинутые инициативными жителями в рамках проекта "Вам решать!". Принять участие в голосовании можно до 7 апреля, а подведение итогов состоится до 1 мая. Свой выбор сделали уже почти 120 тысяч нижегородцев.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект ФКГС
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