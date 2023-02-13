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Суд обязал мэрию Нижнего Новгорода ликвидировать свалку у Копосовской дубравы. Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Согласно информации, сотрудники прокуратуры в ходе выездного мероприятия выявили несанкционированную свалку рядом с памятником природы регионального значения "Копосовская дубрава" в Сормовском районе.
Природоохранный прокурор обратился в суд, который поддержал позицию ведомства и обязал администрацию Нижнего Новгорода ликвидировать свалку.
Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что мэрии Нижнего Новгорода вынесено предостережение за сброс стоков ливневых и дренажных вод в Оку и Волгу.
Также напомним, что свалки на Московском шоссе и улице Заовражной в Нижнем Новгороде будут рекультивированы в 2023 году.
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