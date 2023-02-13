Суд обязал мэрию Нижнего Новгорода ликвидировать свалку у Копосовской дубравы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Суд обязал мэрию Нижнего Новгорода ликвидировать свалку у Копосовской дубравы. Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Согласно информации, сотрудники прокуратуры в ходе выездного мероприятия выявили несанкционированную свалку рядом с памятником природы регионального значения "Копосовская дубрава" в Сормовском районе.

Природоохранный прокурор обратился в суд, который поддержал позицию ведомства и обязал администрацию Нижнего Новгорода ликвидировать свалку.

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что мэрии Нижнего Новгорода вынесено предостережение за сброс стоков ливневых и дренажных вод в Оку и Волгу.

Также напомним, что свалки на Московском шоссе и улице Заовражной в Нижнем Новгороде будут рекультивированы в 2023 году.