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Общество

Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 22 апреля

05 апреля 2023 17:19  [121] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 22 апреля. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде официально стартовал месячник по благоустройству, но в связи с установившейся теплой погодой работы начались еще в конце марте. Они продлятся до 15 мая.

Согласно информации, сейчас дорожные и коммунальные службы моют фасады, тротуары и дороги, убирают мусор на газонах и общественных пространствах, красят и ремонтируют лавочки, проводят ямочный ремонт.

В работах задействовано более 3 тысяч дворников и более 400 единиц техники.

Также Юрий Шалабаев рассказал, что 22 апреля одновременно с общероссийским пройдет общегородской субботник.

"Всех активных нижегородцев, представителей организаций, предприятий приглашаю принять участие. Будут и другие интересные общегородские мероприятия в рамках месячника, следите за моими анонсами в соцсетях", - сказал глава города.

Ранее сообщалось, что коммунальщики проверяют общественные пространства Нижнего Новгорода после зимы.

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Теги:
Городское хозяйство Субботник
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