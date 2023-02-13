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Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 22 апреля. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде официально стартовал месячник по благоустройству, но в связи с установившейся теплой погодой работы начались еще в конце марте. Они продлятся до 15 мая.
Согласно информации, сейчас дорожные и коммунальные службы моют фасады, тротуары и дороги, убирают мусор на газонах и общественных пространствах, красят и ремонтируют лавочки, проводят ямочный ремонт.
В работах задействовано более 3 тысяч дворников и более 400 единиц техники.
Также Юрий Шалабаев рассказал, что 22 апреля одновременно с общероссийским пройдет общегородской субботник.
"Всех активных нижегородцев, представителей организаций, предприятий приглашаю принять участие. Будут и другие интересные общегородские мероприятия в рамках месячника, следите за моими анонсами в соцсетях", - сказал глава города.
Ранее сообщалось, что коммунальщики проверяют общественные пространства Нижнего Новгорода после зимы.
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