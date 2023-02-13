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Общество

Расписание всех частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде будет опубликовано до конца апреля

06 апреля 2023 10:25  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Расписание всех частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде будет опубликовано до конца апреля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, утвержденные расписания всех маршруток города выйдут на портале АСИП.

Ирина Сухова отметила, что ранее у частных перевозчиков никогда не было строгого расписания.

Напомним, в сентябре 2022 года сообщалось, что строгое расписание будет составлено для всех перевозчиков в Нижнем Новгороде.

В декабре были опубликованы первые 5 маршрутов, которые начнут его соблюдать. Затем были утверждены расписания еще 23 автобусов.

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Теги:
Общественный транспорт
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