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Расписание всех частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде будет опубликовано до конца апреля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.
Согласно информации, утвержденные расписания всех маршруток города выйдут на портале АСИП.
Ирина Сухова отметила, что ранее у частных перевозчиков никогда не было строгого расписания.
Напомним, в сентябре 2022 года сообщалось, что строгое расписание будет составлено для всех перевозчиков в Нижнем Новгороде.
В декабре были опубликованы первые 5 маршрутов, которые начнут его соблюдать. Затем были утверждены расписания еще 23 автобусов.
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