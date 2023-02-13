Расписание всех частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде будет опубликовано до конца апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Расписание всех частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде будет опубликовано до конца апреля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, утвержденные расписания всех маршруток города выйдут на портале АСИП.

Ирина Сухова отметила, что ранее у частных перевозчиков никогда не было строгого расписания.

Напомним, в сентябре 2022 года сообщалось, что строгое расписание будет составлено для всех перевозчиков в Нижнем Новгороде.

В декабре были опубликованы первые 5 маршрутов, которые начнут его соблюдать. Затем были утверждены расписания еще 23 автобусов.