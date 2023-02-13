Мемориал в годовщину смерти Владимира Жириновского открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба НРО ЛДПР

Мемориал в годовщину смерти Владимира Жириновского открылся в Нижнем Новгороде у штаб-квартиры НРО ЛДПР.

В пресс-службе регионального отделения партии отметили, что накануне первой годовщины со дня смерти лидера партии Владимира Жириновского, в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского был создан мемориал.

Нижегородцы приносят цветы, заходят в отделение партии со словами благодарности. Почтить память Владимира Жириновского у мемориала можно будет до 8 апреля.

Как отметил координатор НРО ЛДПР, председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, "до сих пор больно и горько осознавать, что его больше нет". "Состояние шока постепенно сменяют другие чувства. Это гордость за то, что мы являемся наследниками и продолжателями дела такого великого человека, как Владимир Вольфович. Он был уникальной личностью, учителем миллионов, талантливым политиком, который по-настоящему любил Россию и делал всё для её процветания. Он спешил жить. Не терял понапрасну ни одной минуты и смог взрастить достойную, сильную команду. В память о нём мы продолжаем работать на благо страны. Дело Владимира Жириновского будет жить!" – добавил координатор НРО ЛДПР.

"Все члены партии сплотились, как никогда. Мы стали работать еще больше ради памяти нашего лидера. Скажу откровенно, число партийцев Нижегородского регионального отделения увеличилось, потому что многие захотели стать частью механизма ЛДПР, который основал Владимир Жириновский", - заключил Владислав Атмахов.

Напомним, что Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенного коронавируса.