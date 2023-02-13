Депутаты Гордумы оценили работу аналитического центра Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Представители Думы Нижнего Новгорода 5 апреля посетили аналитический центр Нижнего Новгорода. В деловой встрече приняли участие председатель Гордумы Олег Лавричев, его заместители Владимир Тарасов и Николай Сатаев, председатель постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству Сергей Пляскин.

О работе центра депутатам рассказали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, директор городского департамента цифровой трансформации Марат Фатхуллин и директор АНО "Аналитический центр" Алексей Синичкин.

Напомним, первый в России муниципальный аналитический центр начал работать в Нижнем Новгороде в июне прошлого года. Его основная задача заключается в сборе данных из различных информационных систем города, их систематизации и хранении. Он призван помочь принимать управленческие решения на основе анализа полученных данных.

В частности, сотрудники центра собирают и обрабатывают общественно-политическую и социально-экономическую информацию, которая необходима для экспертной поддержки при планировании, подготовке и принятии управленческих решений городской администрацией.

В 2022 году было обработано 45 тысяч обращений, а за первый квартал 2023 года – уже 35 тысяч, что говорит о возросшем интересе к проекту у горожан.

Юрий Шалабаев сообщил, что предоставляемая аналитическим центром данные - это, в первую очередь, оперативная информация о состоянии Нижнего Новгорода и его функционировании.

"На графиках и схемах, получаемых из разных информационных систем города, объединённых на платформе "Лобачевский" ,можно видеть в реальном времени: сколько коммунальной техники на находится на улицах, сколько рабочих на муниципальных стройках города, сколько детей питается в школах, сколько и каких обращений поступило в город, как они отрабатываются. Эти и другие данные позволяют принимать управленческие решения, опираясь на достоверную и оперативную информацию", – подчеркнул мэр.

Олег Лавричев отметил, что большое внимание отводится блоку обратной связи - это позволяет горожанам принимать непосредственное участие в решении вопросов местного значения. Он высказал мнение, что аналогичные систему могут быть востребованы в других городах России.

Так, по мнению депутатов, с помощью данных, полученных на площадке Аналитического центра, органы муниципальной власти могут оперативно реагировать на запросы, поступающие от местных жителей.

Спикер Гордумы также заключил, что платформа может принести конкретную пользу и депутатскому корпусу: например, систематизировать и визуализировать информацию о закреплённых за депутатами избирательных округах, социальных объектах, расположенных на этих территориях, и благоустраиваемых общественных пространствах.