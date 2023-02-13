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Культура и отдых

Посвященная нижегородским "Заповедным кварталам" выставка открылась в Москве

06 апреля 2023 16:22  [101] Культура и отдых

Фото: АНО "АСИРИС"

Посвященная нижегородским "Заповедным кварталам" выставка открылась в Москве на Гоголевском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, экспозиция повествует об истории восстановления квартала церкви Трех святителей: от проведения первого фестиваля "Том Сойер Фест" в 2018 году до формирования исторического арт-кластера.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что локация для выставки была выбрана не случайно.

"Стены Городской усадьбы Е.И. Васильчиковой - С.А. Оболенского - Н.Ф. фон Мекк еще помнят голос Федора Шаляпина. Певец выступал здесь, как и в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей", - рассказал глава региона.

Москвичи смогут узнать о феномене нижегородских исторических кварталов - большого проекта сохранения и развития квартала церкви Трех Святителей, Студеного и Грузинского кварталов.

В кварталах церкви Трех Святителей уже прошло около 300 мероприятий, 500 экскурсий, которые посетили более 100 тысяч человек. Также кварталу посвящено около двух тысяч публикаций на туристических федеральных ресурсах.

Выставка будет работать  до 30 апреля.

Напомним, в феврале поезд московского метро оформили в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия".

Также ранее сообщалось, что комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году.

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Теги:
Выставка
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