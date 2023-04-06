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Общество

Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт в России в 2024 году

06 апреля 2023 17:22  [366] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении на территории России Всемирного фестиваля молодёжи. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на официальный документ.

Согласно информации, ориентировочная дата проведения фестиваля - февраль–март 2024 года. Местро проведения пока не анонсируется. Правительству поручено разработать план подготовки мероприятия и определить источники финансирования.

Также глава государства утвердил состав оргкомитета по подготовке фестиваля. В него вошли главы министерств, члены правительства, руководители крупных федеральных компаний, ректоры международных вузов. Возглавил оргкомитет первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В соответствии с указом, в состав оргкомитета вошли три губернатора - в том числе глава Нижегородской области Глеб Никитин.

В задачу оргкомитета входит взаимодействие с органами власти для оперативного решения задач и информирование президента о предложениях в рамках фестиваля.

Напомним, последний раз Всемирный фестиваль студентов и молодёжи прошел в 2017 году в Сочи. Идея вновь провести его была озвучена президенту в рамках встречи с учащимися вузов 25 января этого года.

"В 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, мы провели [фестиваль], и провели его очень успешно. Я думаю, что всему своё время, но сама по себе идея абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим. Это не от нас зависит – зависит от участников, от международных организаций, но в целом эта идея очень правильная, потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей и, как правило, проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно", - сказал тогда Владимир Путин.

Напомним также, что Нижний Новгород стал первым городом, получившим статус "Молодёжная столица России". Победитель был объявлен в ходе торжественной церемонии выручения премии "Время молодых" в Москве. Всего за статус "Молодёжной столицы России" боролись 59 городов страны.

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Теги:
Владимир Путин Глеб Никитин Молодежь
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