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Арзамасский машиностроительный завод увеличил производство бронемашин "Тигр". Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, производство машин проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Также он ознакомился с новейшими разработками в области бронетехники. Руководители завода отмечают повышение защитных свойств брони. Так, новая защита может выдержать подрыв двух килограммов тротила.
По итогам проверки Сергей Шойгу поблагодарил руководство завода за увеличение темпов производства, а также поручил разработать бронированную технику для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения.
Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на нижегородских предприятиях.
В частности, министр обороны посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса, производящие артиллерийские и авиационные боеприпасы.
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