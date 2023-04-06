Арзамасский машиностроительный завод увеличил производство бронемашин "Тигр" Общество

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Арзамасский машиностроительный завод увеличил производство бронемашин "Тигр". Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, производство машин проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Также он ознакомился с новейшими разработками в области бронетехники. Руководители завода отмечают повышение защитных свойств брони. Так, новая защита может выдержать подрыв двух килограммов тротила.

По итогам проверки Сергей Шойгу поблагодарил руководство завода за увеличение темпов производства, а также поручил разработать бронированную технику для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на нижегородских предприятиях.

В частности, министр обороны посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса, производящие артиллерийские и авиационные боеприпасы.