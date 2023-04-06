Больше всего безбилетников в Нижнем Новгороде выявляют на маршруте Т-57

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Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала об итогах работы контролеров в общественном транспорте Нижнего Новгорода в марте.
Так, самые дисциплинированные пассажиры пользуются автобусом А-72. В марте на этом маршруте прошло 114 проверок, по итогам которых было выявлено только 9 безбилетников.
Также минимальное количество случаев неоплаты проезда в марте зафиксировано на маршрутах А-16 и А-43.
Больше всего безбилетников контролеры выявили на маршруте Т-57. Во время 54 проверок отмечено 45 случаев неоплаты проезда. Среди самых недисциплинированных также отмечаются пассажиры маршрута А-40.
Напомним, с 29 марта нижегородские контролеры получили право штрафовать безбилетников.
Ранее они могли только понуждать безбилетника оплатить проезд или покинуть транспортное средство.
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