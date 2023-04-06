Посетившие Нижегородскую область туристы в 2022 году потратили в регионе 16,7 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович в своем Telegram-канале рассказал о подведении итогов работы регионального министерства туризма за последние 5 лет.

"Мы не морской курорт, у нас нет гор, белых ночей и разводных мостов. Но у нас один из самых высоких показателей по посещаемости", - подчеркнул замгубернатора.

Так, в прошлом году Нижегородскую область посетило 3,9 млн туристов, которые потратили в регионе 16,7 млрд рублей. Средняя загрузка нижегородских гостиниц составила 80%, а в праздники и каникулы - 100%.

Олег Беркович отметил, что для дальнейшего увеличения турпотока в регионе строится новая туристическая инфраструктура.

Также замгубернатора рассказал, что развивается не только Нижний Новгород, но и районы.

"Арзамас, Дивеево, Городец, Выкса и другие малые города выходят на федеральный уровень туристической привлекательности. Работы предстоит много, нам есть куда развиваться, есть потенциально привлекательные места в области - неочевидные, нераскрытые", - написал Олег Беркович.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Нижегородскую область вырос на 14% по итогам 2022 года.

Также напомним, что Нижегородская область заняла 6 место в Национальном туристическом рейтинге.