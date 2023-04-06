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Общество

Дзержинский "Химсорбент" в очередной раз обвинили в нарушении природоохранного законодательства

07 апреля 2023 14:35  [240] Общество

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области завершило проведение плановой проверки АО "Химсорбент" в Дзержинске. Инспекторы зафиксировали девять нарушений природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Химсорбент" – единственный в России производитель метилдиэтаноламина - высокотехнологичного сорбента, используемого в нефтяной, газовой и азотной промышленностях.

Как пояснили в Росприроднадзоре, предприятие, расположенное на территории Дзержинской промзоны, относится к объектам самой высокой категории негативного воздействия на окружающую среду. На предприятии имеется 23 источника выбросов вредных веществ, которые работают в рамках нормативов.

Но на момент проведения проверки на заводе обнаружены ненормированные загрязняющие вещества, а инвентаризация источников выбросов была проведена некорректно и не в полном объёме. Кроме того, на одном из источников выбросов в прошлом году вообще не проводилась проверка эффективности газоочистных установок.

Также специалисты Росприроднадзора зафиксировали превышение нормативов сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения. Также на предприятии обнаружен факт совместного накопления разных видов отходов, что запрещено установленными требованиями.

В общей сложности по итогам проверки было зафиксировано девять нарушений природоохранного законодательства. Предприятию выдано предписание об их обязательном устранении.

В Росприроднадзоре добавили, что в ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц будут составлены протоколы, вынесено постановление о привлечении к ответственности в соответствии с КоАП.

Напомним, в 2019 году предприятие уже штрафовали за превышение нормативов предельно-допустимых значений выбросов загрязняющих веществ (по пиперазину, ксилолу, толуолу и т.д.). Также специалисты Росприроднадзора выявили нарушения в области обращения с отходами производства и потребления.

А в 2017 году суд оштрафовал руководителя "Химсорбента" за перевозку химических грузов без разрешительной лицензии. Завод на протяжении года осуществлял погрузочно-разгрузочную деятельность опасных грузов (диметиламин, монометиламин, уксусная кислота, сольвент, окись этилена) на железнодорожном подъездном пути, который расположен на территории предприятия.

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Теги:
Производство Росприроднадзор Экология
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