Илья Авербух поставит на стадионе "Нижний Новгород" масштабное шоу ко Дню молодежи Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал о программе мероприятий ко Дню молодежи, который пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня.

Напомним, в декабре 2022 года Нижний Новгород стал "Молодежной столицей России". В связи с этим, в столице Приволжья будет организована главная площадка празднования Дня молодежи в России.

Так, на площади Минина и Пожарского будет организована локация Росмолодежи, представляющая все направления деятельности движение, а вечером здесь состоится концерт хэдлайнера.

На стадионе "Нижний Новгород" пройдет шоу, рассчитанное на 45 тысяч человек. Его поставит Илья Авербух.

"Илья хорошо знаком с городом. Он делал постановку шоу к 800-летию Нижнего Новгорода и 200-летию Ярмарки. Мы решили, что это правильный человек для города, который тонко чувствует наши смыслы и умеет их рассказывать на всю страну", - отметил Олег Беркович.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде стартует 3 июня.