Участниками "Тотального диктанта" в Нижнем Новгороде стали почти 970 человек Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участие в "Тотальном диктанте" в Нижнем Новгороде в 2023 году приняли 969 человек, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

Согласно информации, мероприятие прошло на площадках в Нижнем Новгороде, а также в Арзамасе, Балахне, Кстове и ряде других населенных пунктов региона.

Текст для "Тотального диктанта" написал литератор из Владивостока Василий Авченко.

Оценки за диктант нижегородцы смогут узнать уже 14 апреля.

Ранее сообщалось, что участниками "Тотального диктанта" в Нижегородской области в 2022 году стали около тысячи жителей региона.