Участниками "Тотального диктанта" в Нижнем Новгороде стали почти 970 человек

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Участие в "Тотальном диктанте" в Нижнем Новгороде в 2023 году приняли 969 человек, сообщается на сайте pravda-nn.ru.
Согласно информации, мероприятие прошло на площадках в Нижнем Новгороде, а также в Арзамасе, Балахне, Кстове и ряде других населенных пунктов региона.
Текст для "Тотального диктанта" написал литератор из Владивостока Василий Авченко.
Оценки за диктант нижегородцы смогут узнать уже 14 апреля.
Ранее сообщалось, что участниками "Тотального диктанта" в Нижегородской области в 2022 году стали около тысячи жителей региона.
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