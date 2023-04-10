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Культура и отдых

Выставка художника Сергея Андрияки открылась в НГХМ

10 апреля 2023 14:06  [50] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка заслуженного художника РФ Сергея Андрияки открылась в НГХМ. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

По словам директора НГХМ Романа Жукарина, у музея уже есть опыт сотрудничества с Сергеем Андриякой.  

"Для нашего музея принимать персональную выставку работ такого выдающегося мастера – большая честь и большое событие, а для всех нижегородцев, интересующихся графикой, – это прекрасный подарок", - отметил Роман Жукарин.

Выставка включает в себя 60 работ художника, в том числе пейзажи и натюрморты, выполненные в технике многослойной акварели в разные годы. Осмотреть представленные работы в НГХМ можно будет до 14 мая 2023 года.

Кроме того, выставку поддержали и в Нижегородском государственном художественном училище. Сергей Андрияка уже провел творческую встречу со студентами учебного заведения и ответил на вопросы по технике своей работы.

Как подчеркнул руководитель Нижегородского художественного училища Николай Гущин, живой диалог с признанным мастером был важен и полезен для учащихся.

Ранее сообщалось, что посвященная нижегородским "Заповедным кварталам" выставка открылась в Москве.

 

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Теги:
Выставка НГХМ
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