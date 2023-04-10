Выставка художника Сергея Андрияки открылась в НГХМ

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Выставка заслуженного художника РФ Сергея Андрияки открылась в НГХМ. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
По словам директора НГХМ Романа Жукарина, у музея уже есть опыт сотрудничества с Сергеем Андриякой.
"Для нашего музея принимать персональную выставку работ такого выдающегося мастера – большая честь и большое событие, а для всех нижегородцев, интересующихся графикой, – это прекрасный подарок", - отметил Роман Жукарин.
Выставка включает в себя 60 работ художника, в том числе пейзажи и натюрморты, выполненные в технике многослойной акварели в разные годы. Осмотреть представленные работы в НГХМ можно будет до 14 мая 2023 года.
Кроме того, выставку поддержали и в Нижегородском государственном художественном училище. Сергей Андрияка уже провел творческую встречу со студентами учебного заведения и ответил на вопросы по технике своей работы.
Как подчеркнул руководитель Нижегородского художественного училища Николай Гущин, живой диалог с признанным мастером был важен и полезен для учащихся.
Ранее сообщалось, что посвященная нижегородским "Заповедным кварталам" выставка открылась в Москве.
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