Аварийный дом на улице Героя Давыдова перейдет в муниципальную собственность для последующего сноса Общество

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Аварийный дом на улице Героя Давыдова пройдет процедуру изъятия в муниципальную собственность для последующего сноса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, дом №3 по улице Героя Давыдова был признан аварийным и подлежащим к сносу в ноябре 2019 года.

В муниципальную собственность перейдет само здание и земельный участок под ним.

Собственникам жилья в здании после оценки рыночной стоимости будет предоставлена денежная компенсация.

Ранее сообщалось, что расселение 192 аварийных домов ведется в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что аварийный дом на улице Студеной в Нижнем Новгороде перейдет в муниципальную собственность.