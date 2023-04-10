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Аварийный дом на улице Героя Давыдова перейдет в муниципальную собственность для последующего сноса

10 апреля 2023 16:20  [63] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Аварийный дом на улице Героя Давыдова пройдет процедуру изъятия в муниципальную собственность для последующего сноса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, дом №3 по улице Героя Давыдова был признан аварийным и подлежащим к сносу в ноябре 2019 года.

В муниципальную собственность перейдет само здание и земельный участок под ним.

Собственникам жилья в здании после оценки рыночной стоимости будет предоставлена денежная компенсация. 

Ранее сообщалось, что расселение 192 аварийных домов ведется в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что аварийный дом на улице Студеной в Нижнем Новгороде перейдет в муниципальную собственность.

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Теги:
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