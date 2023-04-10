Первый отремонтированный в 2023 году участок дороги готовят к приемке в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый участок дороги в Нижегородской области готовят к приемке по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

Согласно информации, работы на участке дороги Лысково-Петровка стартовали в начале апреля. Приемка выполненного ремонта пройдет к началу следующей недели.

Участком протяженностью 2,2 км каждые сутки пользуются до 10 тысяч автомобилей. Колейность дороги достигала 10 сантиметров.

Подрядчик срезал старое покрытие и уложил два слоя нового. Сейчас на участке заканчивается укрепление обочин. На проведение работ было выделено 27 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области области Глеб Никитин отметил, что работы по нацпроекту удалось начать раньше благодаря теплой и сухой погоде. Это позволит подрядчикам более вдумчиво распределить свои силы и учесть пожелания нижегородцев по срокам ремонта.

Ранее сообщалось, что несколько дорог отремонтируют в Богородском районе в 2023 году.