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Несколько дорог отремонтируют в Богородском районе в 2023 году

10 апреля 2023 09:40  [154] Общество

Несколько дорог планируется отремонтировать в Богородском районе в 2023 году. Об этом сообщили представители администрации района в социальной сети.

В частности, запланирован ремонт подъезда к деревне Сысоевка. Работы там должны быть выполнены к 30 сентября.

Кроме того, в 2023 году будет разработана проектно-сметная документация на примыкание к автодороге Буревестник - Крутец. Строительство тротуара на данном участке запланировано в 2023-2024 году.

Ранее сообщалось, что поврежденные при строительстве М-12 дороги к селам Петлино и Дубенское в Вадском районе восстановят в 2023 году. Напомним также, что дорожно-строительный сезон на трассе М-7 в Нижегородской области стартует 10 апреля.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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