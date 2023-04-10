Несколько дорог отремонтируют в Богородском районе в 2023 году Общество

Несколько дорог планируется отремонтировать в Богородском районе в 2023 году. Об этом сообщили представители администрации района в социальной сети.

В частности, запланирован ремонт подъезда к деревне Сысоевка. Работы там должны быть выполнены к 30 сентября.

Кроме того, в 2023 году будет разработана проектно-сметная документация на примыкание к автодороге Буревестник - Крутец. Строительство тротуара на данном участке запланировано в 2023-2024 году.

Ранее сообщалось, что поврежденные при строительстве М-12 дороги к селам Петлино и Дубенское в Вадском районе восстановят в 2023 году. Напомним также, что дорожно-строительный сезон на трассе М-7 в Нижегородской области стартует 10 апреля.