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Культура и отдых

День города в Нижнем Новгороде будет праздноваться 19 августа

11 апреля 2023 12:20  [49] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

День города в Нижнем Новгороде будет праздноваться 19 августа. Об этом стало известно из материалов госзакупок администрации Автозаводского района.

Согласно информации, районная администрация ищет подрядчика на установку и демонтаж флагов.

Праздничное оформление на улицах Автозаводского района появится к Дню Победы (9 мая), Дню России (12 июня), Дню города (19 августа) и Дню народного единства (4 ноября).

В частности, флаги установят на проспекте Ленина, улицах Веденяпина, Аркадия Гайдара, Ореховской, Безводной, а также на Южном шоссе.

На эти цели выделено почти 600 тысяч рублей. Подрядчик будет определен 19 апреля.

Напомним, Парад Победы в Нижнем Новгороде пройдет 9 мая на площади Минина и Пожарского.

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Теги:
День города Праздники
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