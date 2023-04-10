День города в Нижнем Новгороде будет праздноваться 19 августа Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

День города в Нижнем Новгороде будет праздноваться 19 августа. Об этом стало известно из материалов госзакупок администрации Автозаводского района.

Согласно информации, районная администрация ищет подрядчика на установку и демонтаж флагов.

Праздничное оформление на улицах Автозаводского района появится к Дню Победы (9 мая), Дню России (12 июня), Дню города (19 августа) и Дню народного единства (4 ноября).

В частности, флаги установят на проспекте Ленина, улицах Веденяпина, Аркадия Гайдара, Ореховской, Безводной, а также на Южном шоссе.

На эти цели выделено почти 600 тысяч рублей. Подрядчик будет определен 19 апреля.

Напомним, Парад Победы в Нижнем Новгороде пройдет 9 мая на площади Минина и Пожарского.