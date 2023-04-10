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Общество

Шахматный павильон отремонтируют в парке Кулибина в Нижнем Новгороде

11 апреля 2023 14:02  [45] Общество

Ремонт шахматного павильона запланирован в парке Кулибина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители администрации Нижегородского района в соцсети.

Согласно информации, благоустройство парка включено в перечень объектов программы "Формирование комфортной городской среды" на 2023 год.

Как отметили в мэрии, работы планируется начать уже в текущем году.

Проектом также предусмотрены замена ограждения, установка новых малых архитектурных форм (скамейки и урны).

Также в парке должны появиться новая детская площадка с различным оборудованием для разных возрастов. Кроме того, в сквере высадят новые деревья и кустарники.

Как сообщалось ранее, новый проект подготовят для благоустройства парка им. Кулибина в 2023 году. Напомним, что благоустройство парка им. Кулибина переносилось дважды: в 2021 и в 2022 годах.

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Теги:
Благоустройство Парки ФКГС
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