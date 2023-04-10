Депутаты Госдумы предложили запретить выезд из страны со дня получения повестки в военкомат Общество

Инициативная группа депутатов, представляющих разные комитеты Госдумы РФ, предложила внести поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". В соответствии с документом, подлежащим призыву на военную службу россиянам запретят выезд из страны со дня получения повестки и до явки в военный комиссариат.

Документ с поправками разместили в электронной базе Госдумы, сообщает телеканал "360".

Согласно тексту законопроекта, предлагается предусмотреть возможность вручать повестки не только лично под роспись, но и заказным письмом либо электронно. В последнем случае она будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

При этом, граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны в течение трёх рабочих дней со дня получения повестки самостоятельно явиться в соответствующий военный комиссариат для получения повестки. А неявка в военкомат без уважительных причин считается уклонением от военной службы и влечёт ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Авторы законопроекта подчеркнули, что указанные меры позволят сократить число граждан, которые игнорируют установленные законом требования в сфере исполнения воинской обязанности.