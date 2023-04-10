Сергей Агафонов рассказал о ходе весеннего призыва в армию в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов рассказал НИА "Нижний Новгород" о ходе весенней призывной кампании.

Напомним, весенний призыв мужчин в возрасте от 18 до 27 лет начался 1 апреля. Он продлится до 15 июля.

В Нижегородской области планируется призвать около 3 000 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода.

Более 550 нижегородцев будут призваны для службы в элитных воинских частях. В частности, около 10 призывников – в Президентском полку Федеральной службы охраны, более 100 человек – в Преображенском и Семеновском полках, около 250 призывников – в воздушно-десантных войсках и в других.

Более 350 молодых людей из Нижегородской области пройдут службу в войсках нацгвардии, 10 нижегородцев отправятся в научные роты.

"Это не больше и не меньше, чем осенью. Задание выполнимое, я уверен, что мы его выполним качественно и в установленные сроки", - подчеркнул Сергей Агафонов.

Военный комиссар отметил, что большая часть нижегородских призывников останется служить в Западном военном округе, а часть отправится в военные части Южного округа. Ни один срочник не будет отправлен в зону проведения СВО и новые регионы.

На данный момент призывные комиссии уже вынесли решение по 10% призывников, которые должны явиться в военкоматы в ходе весенней кампании.

Также Сергей Агафонов рассказал о планах по цифровизации деятельности военкоматов. Так, рассылка электронных повесток через портал Госуслуги начнет действовать только в следующий призыв. Весной призыв проходит по действующей нормативной базе, то есть выписка и вручение повестки осуществляется в бумажном виде.

Кроме того, Сергей Агафонов высказался об изменении возрастных рамок для срочной службы в армии. Напомним, в конце декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельным возрастом для срочной службы для граждан установить 30-летие.

"В 18 лет каждый мальчишка становится человеком, который осознанно может принять решение. Еще идет процесс его становления как личности, как мужчины. Как правило, по окончании школы он идет учиться в высшее учебное заведение. Для того, чтобы он получил это образование и стал более грамотным, более осознанным, увеличивается возраст призыва. Это время для того, чтобы получить образование, более осознанно подойти к выбору своей дальнейшей профессии", - сказал полковник, добавив, что переход к новым возрастным рамкам будет проходить постепенно.

Что касается предыдущих призывных кампаний, то, по словам Сергея Агафонова, от военных частей поступают хорошие отзывы о нижегородских призывниках. Они проявляют себя как в физической, так и патриотической, образовательной деятельности.

Военный комиссар отметил, что сейчас в России растет престиж и профессионализм армии.

"Военная служба дает скачок по дальнейшей служебной жизнедеятельности, учебной деятельности, трудоустройству. <...> Армия становится более профессиональной, мы отходим от службы по призыву, большее внимание обращается на военнослужащих по контракту, которые добровольно и осознанно делают выбор в сторону служения родине, защите национальных интересов", - сказал Сергей Агафонов.

Отмечается, что альтернативную службу в Нижегородской области выбирают единицы призывников. Так, в 2022 году о своем желании отправиться на альтернативную службу заявили только 10 нижегородцев, большая часть которых была отправлена на работу в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили запретить выезд из страны со дня получения повестки в военкомат.