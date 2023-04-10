Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
12 апреля 2023 11:02  [79] Нижегородец предстанет перед судом за незаконную вырубку более 90 кубометров леса
12 апреля 2023 09:34  [183] Двух молодых женщин с наркотиками поймали в Нижнем Новгороде
11 апреля 2023 12:48  [281] Бывшего начальника отдела ОМВД в Арзамасе осудят за вымогательство взяток
11 апреля 2023 11:26  [225] ГИБДД отмечает в Нижегородской области снижение количества ДТП с участием пьяных водителей
11 апреля 2023 10:24  [248] Более 370 граммов марихуаны изъяли у двух мужчин в Володарском районе
10 апреля 2023 13:52  [346] Уголовное дело завели на жителя Ворсмы за надругательство над флагом России
10 апреля 2023 09:04  [451] Почти 440 свертков с героином изъяли нижегородские полицейские у молодого человека в областном центре
09 апреля 2023 10:55  [522] Рабочий погиб в обрушившемся котловане в Кстовском районе
08 апреля 2023 10:08  [530] Пожар на 17 га сухой травы произошёл в Дивеевском районе
06 апреля 2023 11:48  [492] Более 450 человек пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода за I квартал 2023 года
Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом за незаконную вырубку более 90 кубометров леса

12 апреля 2023 11:02  [79] Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом за незаконную вырубку более 90 кубометров леса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, осенью 2020 года 43-летний зампредседателя сельскохозяйственного кооператива в Ардатовском районе нанял бригаду из четырех человек для незаконной вырубки более 90 кубометров сырорастущих деревьев хвойной и лиственной пород.

Заготовленную древесину вывезли на грузовиках "УРАЛ" на склад. Ущерб государству от этих действий составил 975 919 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 260 ч. 2 и 3 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и 191.1 ч. 3 УК РФ (перевозка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины).

Для возмещения причиненного ущерба на два грузовика "УРАЛ" общей стоимостью около 2,7 млн рублей был наложен арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, в 2022 году незаконную вырубку 1730 кубометров леса обнаружили в Тонкинском районе.

Также ранее сообщалось, что Нижегородская область попала в топ-10 регионов РФ по качеству охраны лесного фонда.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесное хозяйство МВД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph