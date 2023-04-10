Нижегородец предстанет перед судом за незаконную вырубку более 90 кубометров леса Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом за незаконную вырубку более 90 кубометров леса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, осенью 2020 года 43-летний зампредседателя сельскохозяйственного кооператива в Ардатовском районе нанял бригаду из четырех человек для незаконной вырубки более 90 кубометров сырорастущих деревьев хвойной и лиственной пород.

Заготовленную древесину вывезли на грузовиках "УРАЛ" на склад. Ущерб государству от этих действий составил 975 919 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 260 ч. 2 и 3 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и 191.1 ч. 3 УК РФ (перевозка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины).

Для возмещения причиненного ущерба на два грузовика "УРАЛ" общей стоимостью около 2,7 млн рублей был наложен арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, в 2022 году незаконную вырубку 1730 кубометров леса обнаружили в Тонкинском районе.

Также ранее сообщалось, что Нижегородская область попала в топ-10 регионов РФ по качеству охраны лесного фонда.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области