Нижегородская область попала в топ-10 регионов РФ по качеству охраны лесного фонда Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область попала в топ-10 регионов РФ по качеству охраны лесного фонда по результатам выборочной проверки Рослесинфорга.

Согласно информации, специалисты оценивали эффективность охраны лесов от пожаров, их воспроизводство и защиту от вредных организмов.

Как рассказал министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев, в 2023 году планируется исследовать 4 тысячи га лесного фонда региона.

Также в Рослесинфорге отметили, что нижегородские лесничества хорошо справились со строительством лесных дорог, прокладкой просек и противопожарных минерализованных полос, а также устройством пожарных водоемов.

Директор филиала Рослесинфорга "Поволжский леспроект" Павел Лебедев рассказал, что в прошлом году было обследовано 467 участков Варнавинском, Ветлужском, Кулебакском и Шатковском лесничествах, где в 2021 году прошли мероприятия по сохранению лесов. Выявлено, что более 75,4% проверенных лесных участков отвечают лесохозяйственным требованиям.

Ранее сообщалось, что дополнительные камеры видеонаблюдения установят в лесах Нижегородской области в 2023 году.

Также напомним, что лесопожарные станции Нижегородской области весной получат новую технику.