Правительство РФ расширило список запрещенных веществ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ расширило список запрещенных веществ. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, в список сильнодействующих веществ, за продажу которых грозит уголовная ответственность, внесены 12 новых анаболиков и психостимуляторов.

В частности, под запрет попали семь анаболических стероиодов (атаместан, андростандион, 6альфа-метил-андрост-4-ен-3,17-дион, тестолактон, трендион, форместан и хлорметиландростендиол), четыре психостимулятора (ареколин, ДМБА, октодрин и 2-фенилпропан-1-амин) и фрагмент гормона роста — HGH Frag 176-191.

Как пояснили в правительстве, эти вещества представляют собой нелегально синтезированные анаболики и психостимуляторы, содержащиеся в биологически активных добавках и предтренировочных комплексах.

Эти вещества не зарегистрированы в госреестре лекарственных средств и их не используют для лечения.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries ужесточил правила продажи БАДов.