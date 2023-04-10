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Правительство РФ расширило список запрещенных веществ. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, в список сильнодействующих веществ, за продажу которых грозит уголовная ответственность, внесены 12 новых анаболиков и психостимуляторов.
В частности, под запрет попали семь анаболических стероиодов (атаместан, андростандион, 6альфа-метил-андрост-4-ен-3,17-дион, тестолактон, трендион, форместан и хлорметиландростендиол), четыре психостимулятора (ареколин, ДМБА, октодрин и 2-фенилпропан-1-амин) и фрагмент гормона роста — HGH Frag 176-191.
Как пояснили в правительстве, эти вещества представляют собой нелегально синтезированные анаболики и психостимуляторы, содержащиеся в биологически активных добавках и предтренировочных комплексах.
Эти вещества не зарегистрированы в госреестре лекарственных средств и их не используют для лечения.
Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries ужесточил правила продажи БАДов.
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