Арбитражный суд Нижегородской области отказал группе ГАЗ в аресте российских активов Volkswagen Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Арбитражный суд Нижегородской области отказал группе ГАЗ в аресте российских активов Volkswagen. Информация об этом размещена в картотеке дел суда.

Напомним, в марте "Группа ГАЗ" подал в суд иск с требованием арестовать активы Volkswagen, взыскать с концерна понесенные убытки в размере 15,6 млрд рублей, а также признать соглашение о расторжении контракта недействительным.

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Горьковского автозавода, однако 3 апреля арест с активов немецкого концерна был снят.

7 апреля ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" подал новый иск о взыскании с Volkswagen 28,4 млрд рублей, а 10 апреля было подано ходатайство об обеспечении искового заявления.

11 апреля суд отказался арестовывать активы концерна. Следующее заседание назначено на 7 июня текущего года.

Напомним, в 2011 году "Группа ГАЗ" заключила с ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" соглашение о сборке иномарок в Нижнем Новгороде, которое действовало до 31 декабря 2025 года.

В марте 2022 года автомобильный концерн заявил об уходе с российского рынка и приостановке производства на нижегородском автозаводе. В августе того же года стороны расторгли соглашение о сборке автомобилей.