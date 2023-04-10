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Арбитражный суд Нижегородской области отказал группе ГАЗ в аресте российских активов Volkswagen

12 апреля 2023 12:51  [64] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Арбитражный суд Нижегородской области отказал группе ГАЗ в аресте российских активов Volkswagen. Информация об этом размещена в картотеке дел суда.

Напомним, в марте "Группа ГАЗ" подал в суд иск с требованием арестовать активы Volkswagen, взыскать с концерна понесенные убытки в размере 15,6 млрд рублей, а также признать соглашение о расторжении контракта недействительным.

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Горьковского автозавода, однако 3 апреля арест с активов немецкого концерна был снят.

7 апреля ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" подал новый иск о взыскании с Volkswagen 28,4 млрд рублей, а 10 апреля было подано ходатайство об обеспечении искового заявления.

11 апреля суд отказался арестовывать активы концерна. Следующее заседание назначено на 7 июня текущего года.

Напомним, в 2011 году "Группа ГАЗ" заключила с ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" соглашение о сборке иномарок в Нижнем Новгороде, которое действовало до 31 декабря 2025 года.

В марте 2022 года автомобильный концерн заявил об уходе с российского рынка и приостановке производства на нижегородском автозаводе. В августе того же года стороны расторгли соглашение о сборке автомобилей.

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Теги:
ГАЗ Производство Суд
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