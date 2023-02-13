Арбитражный суд Нижегородской области арестовал российские активы Volkswagen после иска ГАЗа Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал российские активы Volkswagen после иска ГАЗа. Информация об этом размещена в картотеке дел суда.

Напомним, в 2011 году "Группа ГАЗ" заключила с ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" соглашение о сборке иномарок в Нижнем Новгороде, которое действовало до 31 декабря 2025 года.

В марте 2022 года автомобильный концерн заявил об уходе с российского рынка и приостановке производства на нижегородском автозаводе. В августе того же года стороны расторгли соглашение о сборке автомобилей.

"Группа ГАЗ" считает, что из-за этого компания понесла убытки в размере 15,5 млрд рублей. В связи с этим автозавод обратился в суд с просьбой арестовать активы Volkswagen, взыскать с концерна понесенные убытки, а также признать соглашение о расторжении контракта недействительным.

"По утверждению ООО "Автомобильный завод «ГАЗ", Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка путем продажи оставшихся активов третьим лицам, что создает риск отчуждения как долей в уставном капитале ФГР, так и отчуждение ФГР отдельных активов, например, принадлежащего ему завода по производству автомобилей в Калуге. В случае продажи доли в уставном капитале ФГР, Volkswagen AG не останется никаких других активов в России, что, по мнению истца, является достаточным основанием для принятия обеспечительных мер", - говорится в определении дела.

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Горьковского автозавода.

Ранее сообщалось, что "Группа ГАЗ" будет обеспечивать альтернативную загрузку мощностей производственной площадки Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде.