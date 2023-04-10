Максут Шадаев рассказал о законе по цифровизации воинского учета Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев ответил на вопросы, связанные с законом по цифровизации воинского учета.

Напомним, 11 апреля Госдума в трех чтениях приняла законопроект о создании единого реестра военнообязанных.

В первую очередь Максут Шадаев подчеркнул, что новые поправки не связаны с планами по возобновлению мобилизации. Сейчас ставка делается на привлечение граждан, желающих добровольно заключить контракт на военную службу.

Необходимость изменения законодательства была выявлена прошлой осенью, когда многие мужчины, имевшие право на отсрочку, все равно получали повестки, а некоторых даже приходилось возвращать домой из воинских частей.

"Я понимаю всю нервозность вокруг этой темы. Но задача на входе следующая - повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать, и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, — не должны их получить", - подчеркнул Максут Шадаев.

Разрабатывать реестр воинского учета будет Минцифры по заданию Минобороны.

"Цель — систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учёте, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн. С граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и др. (а такая обязанность сейчас в действующем законе предусмотрена)", - отметил Максут Шадаев.

От необходимости предоставлять сведения будут также избавлены работодатели и образовательные учреждение.

Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но в полном объеме он, скорее всего, будет запущен не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.

В личном кабинете на Госуслугах каждый сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. При выявлении неточностей можно будет подать заявление на их исправление. Уведомления о повестках будет приходить в личных кабинет на Госуслугах, если эта функция не выключена. Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда.

Повестку, если у гражданина имеется отсрочка, также можно будет обжаловать на Госуслугах, приложив необходимые документы. Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учет и многое другое. Такие обращения будут рассматриваться в течение 5 дней.

Обращения будет рассматривать региональная призывная комиссия, возглавляемая главой субъекта. Сообщить на Госуслугах также можно будет о неявке по повестке в военкомат по уважительной причине, например, болезни.

Для того, чтобы встать на воинский учет, гражданину больше не надо будет являться в военкомат. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет без необходимости очной явки. У пользователя в личном кабинете на Госуслугах после принятого решения появится информация о том, когда и где он поставлен на учет.

В заключение Максут Шадаев подчеркнул, что Минцифры продолжит поддерживать IT-специалистов, имеющих право на отсрочку.

"По-прежнему будем помогать отстаивать сотрудников, имеющих право на отсрочку, всеми доступными нам средствами. Радует, что благодаря тесному взаимодействию с Минобороны проблемных случаев стало значительно меньше. А в результате создания реестра их количество будет сведено к нулю", - сказал министр.

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