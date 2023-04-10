Свалку на обочине дороги в Сормове убрали после предостережения Росприроднадзора

Администрация Сормовского района Нижнего Новгорода по требованию Росприроднадзора ликвидировала несанкционированную свалку на улице Хальзовской.
Как рассказали в ведомстве, в марте им поступило сообщение о несанкционированной свалке между озером Хальзовское и речкой Чёрная. Инспекторы выехали на обозначенное место и зафиксировали нарушение природоохранного законодательства.
Было установлено, что в районе улицы Хальзовской на обочине дороги размещены отходы, относящиеся к IV классу опасности: ТКО, шланги, строительные мешки и другой мусор.
Данная свалка находится на муниципальном земельном участке, и ответственность за его содержание несёт городская администрация.
За то, что мэрия допустила несанкционированное размещение отходов на подведомственной территории, ей было выдано предостережение о недопустимости нарушения экологических требований. После этого администрация Сормовского района города организовала уборку мусора и приведение земельного участка в надлежащее состояние.
Ранее суд обязал мэрию Нижнего Новгорода ликвидировать свалку у Копосовской дубравы.
Напомним, что Гордума Нижнего Новгорода намерена разработать комплекс мер по борьбе с незаконными свалками.
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