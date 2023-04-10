Пасхальная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде на площади Советской 14-15 апреля Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пасхальная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде на площади Советской 14-15 апреля. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Как рассказал глава ведомства Николай Денисов, на ярмарке можно будет приобрести молоко, сметану, творог, сыры, яйца, рыбу, мясо, мёд, хлебобулочные и кондитерские изделия, картофель, овощи от нижегородских производителей.

Также будут доступны сувениры и товары художественных промыслов

Площадка будет работать 14 и 15 апреля с 10:00 до 18:00 на центральной площади у администрации Советского района.

Напомним, пасхальные богослужения пройдут в 69 храмах Нижнего Новгорода.

16 апреля пройдёт традиционный общегородской Пасхальный крестный ход. Он начнётся в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля и проследует через Большую Покровскую, Зеленский съезд, Канавинский мост - и до кафедрального собора Александра Невского. По окончании крестного хода все участники праздника смогут угоститься освещёнными Царь-пасхой и гигантским куличом.