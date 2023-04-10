Пасхальные богослужения пройдут в 69 храмах Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Чурбанов, с сайта nne.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Пасхальные богослужения пройдут в ночь на 16 апреля в 69 храмах Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородской епархии.

Согласно информации, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 15 апреля в 23:15 возглавит торжественное служение в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского города Нижнего Новгорода.

Также в ночь с 15 на 16 апреля и в сам день Светлого Христова Воскресения праздничные богослужения, а также поздние литургии пройдут в храмах и монастырях Нижнего Новгорода.

Список храмов и график Пасхальных богослужений можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, 16 апреля пройдёт традиционный общегородской Пасхальный крестный ход. Он начнётся в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля и проследует через Большую Покровскую, Зеленский съезд, Канавинский мост - и до кафедрального собора Александра Невского. По окончании крестного хода все участники праздника смогут угоститься освещёнными Царь-пасхой и гигантским куличом.

Напомним, что 21 апреля в кафедральном соборе Александра Невского состоится традиционный Пасхальный хоровой собор, в котором примут участие взрослые и детские коллективы из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Оренбурга, Липецка, Ярославля, Иванова. Они исполнят духовную классику.