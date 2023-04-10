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Общество

Пасхальный крестный ход пройдёт в Нижнем Новгороде 16 апреля

11 апреля 2023 19:00  [96] Общество

Традиционный Пасхальный крестный ход пройдёт в Нижнем Новгороде 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.

Согласно информации, он начнётся в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля.

Отмечается, что запланировано шествие по центру города: улица Большая Покровская – Лыкова дамба – Зеленский съезд – площадь Народного единства – улица Рождественская – Канавинский мост – кафедральный собор Александра Невского.

При этом на протяжении всего пути крестный ход будет сопровождаться колокольным звоном и пасхальными песнопениями.

Во время шествия будет приостановлено движение и запрещена парковка транспорта по всему маршруту.

По окончании крестного хода у Александро-Невского кафедрального собора митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит царь-пасху весом 370 кг и гигантский кулич на 200 кг. Пасхальные угощения смогут попробовать все нижегородцы, присутствующие на празднике.

Напомним, что 21 апреля в кафедральном соборе Александра Невского состоится традиционный Пасхальный хоровой собор, в котором примут участие взрослые и детские коллективы из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Оренбурга, Липецка, Ярославля, Иванова. Они исполнят духовную классику.

СПРАВКА:

Крестный ход – торжественное шествие верующих с большим запрестольным или выносным крестом, от которого получило название и само шествие. Участники крестного хода несут также святое Евангелие, иконы, хоругви и другие святыни.

Во время пасхального крестного хода поется пасхальный канон святого Иоанна Дамаскина, вводящий в дух и смысл праздника Воскресения Христова. Крестный ход является выражением единой народной веры и усердного моления ко Господу и Матери Божией о даровании Церкви и людям благодатной помощи.

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Теги:
Пасха Праздники Религия
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