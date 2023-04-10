Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2023 17:36  [34] Более 80 пожаров сухой травы зафиксировано в Нижегородской области после схода снега
12 апреля 2023 17:08  [84] Пасхальная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде на площади Советской 14-15 апреля
12 апреля 2023 16:44  [84] Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде пройдет на площади 160 тысяч кв.м
12 апреля 2023 16:26  [112] Неделя "Таврида.Арт" стартовала в Нижнем Новгороде
12 апреля 2023 15:38  [124] Свалку на обочине дороги в Сормове убрали после предостережения Росприроднадзора
12 апреля 2023 15:25  [151] Предварительная продажа билетов на экскурсионные "Валдаи" стартовала в Нижегородской области
12 апреля 2023 14:58  [144] Максут Шадаев рассказал о законе по цифровизации воинского учета
12 апреля 2023 14:34  [180] Утраченная в годы гонений икона Николая Чудотворца вернулась в Благовещенский монастырь Нижнего Новгорода
12 апреля 2023 14:32  [146] Новые автобусы получили школы в 34 муниципалитетах Нижегородской области
12 апреля 2023 14:24  [129] Минтруд предложил упростить назначение мер социальной поддержки
Общество

Более 80 пожаров сухой травы зафиксировано в Нижегородской области после схода снега

12 апреля 2023 17:36  [34] Общество

Фото: Кира Мишина

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области прошло в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, на мероприятии обсуждались природные пожары на территории региона, мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах прошедшей зимой, весеннее половодье и профилактическая работа в местах отдыха на водоемах.

Как сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону Александр Пономарев, с момента схода снежного покрова в Нижегородской области зарегистрировано 85 пожаров сухой травянистой растительности.

Для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в регионе работает 198 оперативных мобильных групп численностью более 500 человек. В муниципалитетах обновляются минерализованные полосы, удаляется сухая трава.

Также начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Нижегородской области Никита Беляев рассказал, что зимой на водных объектах регионе было проведено около 700 рейдов-патрулирований.

Летом в Нижегородской области пройдет профилактическая акция "Вода - безопасная территория".

Ранее сообщалось, что районам Нижегородской области рекомендовано утвердить планы противопожарных мероприятий в весенне-летний период.

Также напомним, что Нижегородская область признана готовой к пожароопасному сезону по итогам проверки Департамента лесного хозяйства по ПФО.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пожароопасность Пожары
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph