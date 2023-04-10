Более 80 пожаров сухой травы зафиксировано в Нижегородской области после схода снега Общество

Фото: Кира Мишина

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области прошло в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, на мероприятии обсуждались природные пожары на территории региона, мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах прошедшей зимой, весеннее половодье и профилактическая работа в местах отдыха на водоемах.

Как сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону Александр Пономарев, с момента схода снежного покрова в Нижегородской области зарегистрировано 85 пожаров сухой травянистой растительности.

Для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в регионе работает 198 оперативных мобильных групп численностью более 500 человек. В муниципалитетах обновляются минерализованные полосы, удаляется сухая трава.

Также начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Нижегородской области Никита Беляев рассказал, что зимой на водных объектах регионе было проведено около 700 рейдов-патрулирований.

Летом в Нижегородской области пройдет профилактическая акция "Вода - безопасная территория".

Ранее сообщалось, что районам Нижегородской области рекомендовано утвердить планы противопожарных мероприятий в весенне-летний период.

Также напомним, что Нижегородская область признана готовой к пожароопасному сезону по итогам проверки Департамента лесного хозяйства по ПФО.