Пожар площадью 600 кв. м тушат на складе в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Масштабный пожар тушат на складе в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре на улице Ульянова, 3 поступило в 14:35. Горение происходит на площади 600 кв. м.

В 17:08 пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет.

Работы по тушению продолжаются. В них задействовано 35 человек и 7 единиц техники.

Ранее сообщалось, что более 80 пожаров сухой травы зафиксировано в Нижегородской области после схода снега.