Пожар площадью 600 кв. м тушат на складе в Дзержинске

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Масштабный пожар тушат на складе в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре на улице Ульянова, 3 поступило в 14:35. Горение происходит на площади 600 кв. м.
В 17:08 пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет.
Работы по тушению продолжаются. В них задействовано 35 человек и 7 единиц техники.
Ранее сообщалось, что более 80 пожаров сухой травы зафиксировано в Нижегородской области после схода снега.
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